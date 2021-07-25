В Санкт-Петербурге полыхает пожар в жилом доме на Лиговском проспекте
По предварительной информации, в жилом здании горит кровля на площади в 300 квадратных метров.
© Фото: ТРК "Звезда"
|
В Санкт-Петербурге полыхает пожар в жилом доме на Лиговском проспекте
По предварительной информации, в жилом здании горит кровля на площади в 300 квадратных метров.
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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