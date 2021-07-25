Бастрыкин поручил доложиться о деле о нападении на министра связи Амурской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Амурской области предоставить доклад по обстоятельствам уголовного дела о нападении на областного министра цифрового развития и связи Александра Курдюкова, в результате которого он скончался. Также председатель взял дело под личный контроль.

«Следственными органами было принято к производству уголовное дело по факту получения 17 июля текущего года телесных повреждений министром цифрового развития Амурской области в одном из пансионатов, расположенных в пригороде Благовещенска, после которых он впоследствии скончался в медицинском учреждении», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Как сообщает старший помощник главы СУ СК Алексей Лубинский, министр получил смертельные травмы во время бытового конфликта. Инцидент произошел в одном из пансионатов Благовещенска.