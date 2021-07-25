СК возбудил дело по факту нападения, повлекшего смерть министра связи Амурской области

Следователи управления СК РФ по Амурской области возбудили уголовное дело по факту нападения на человека в Благовещенске. Инцидент произошел в одном из пансионатов города. По делу задержан 39-мужчина.

«По данным следствия, вечером указанного дня в компании отдыхающих граждан между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один нанес телесные повреждения другому, причинив травму головы. Потерпевшего доставили в больницу, где он 24 июля 2021 года скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь», - сообщает управление.

Ранее стало известно о смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. Как сообщает старший помощник главы СУ СК Алексей Лубинский, он получил смертельные травмы во время бытового конфликта.