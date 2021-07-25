Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Хорватии

В Хорватии недалеко от Приштины произошло смертельное ДТП с участием автобуса. По данным местных СМИ, погибли 10 человек, не менее 44 получили травмы. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и свалился в кювет. О трагедии высказался глава МВД страны Давор Божинович.

«Я выражаю глубокие соболезнования семья погибших в серьезном ДТП возле Славонски-Брода и желаю выздоровления всем пострадавшим. Хорватия думает о гражданах Косово», - написал министр в Twitter.

Ранее на трассе Линда-Городец-Заволжье Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием машины скорой помощи и двух легковых автомобилей. В результате столкновения погибли два человека, еще четверо пострадали.