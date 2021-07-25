Скорая помощь попала в смертельное ДТП в Нижегородской области

На трассе Линда-Городец-Заволжье Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием машины скорой помощи и двух легковых автомобилей. В результате столкновения погибли два человека, еще четверо пострадали.

Как сообщили журналистам в пресс-службе областного МВД, водитель автомобиля «Фольксваген» столкнулся с «Ниссаном», в результате чего последний вылетел на встречную полосу и врезался в скорую помощь. Водитель и пассажир «Ниссана» погибли. Водитель и пассажиры «скорой» получили травмы.

«Водитель "Фольксваген Пассат" 1980 года рождения отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Согласно базе данных ранее к административной ответственности за нарушении Правил дорожного движения не привлекался... По данному факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемому виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет», - говорится в сообщении.

Ранее в Московской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. В результате случившегося погибли четыре человека.