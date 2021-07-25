Спорт Россиянка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады по фехтованию на рапирах Алексей Курильченко Россия завоевала бронзовую медаль на олимпийских соревнованиях по фехтованию на рапирах. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: Российская спортсменка Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио на соревновании по фехтованию на рапирах. Таким образом она принесла команде пятую награду. В матче за третье место она сразилась с итальянской спортсменкой Аличе Вольпи. Поединок завершился со счетом 15:14. Ранее сборная России завоевала серебряные медали Олимпиады в соревнованиях по стрельбе из лука среди женских команд. В финале россиянки уступили сборной Кореи со счетом 0:6. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика