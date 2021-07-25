Россиянка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады по фехтованию на рапирах
Россия завоевала бронзовую медаль на олимпийских соревнованиях по фехтованию на рапирах.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Российская спортсменка Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио на соревновании по фехтованию на рапирах. Таким образом она принесла команде пятую награду.
В матче за третье место она сразилась с итальянской спортсменкой Аличе Вольпи. Поединок завершился со счетом 15:14.
Ранее сборная России завоевала серебряные медали Олимпиады в соревнованиях по стрельбе из лука среди женских команд. В финале россиянки уступили сборной Кореи со счетом 0:6.