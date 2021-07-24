Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье

В Московской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. В результате случившегося погибли четыре человека.

Как указывает полиция Подмосковья, все жертвы аварии на момент инцидента находились в салоне «легковушки». В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на областное МВД, ДТП случилось на 20 километре дороги Коломна - Сельниково примерно в 20.10. Легковая машина выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль КАМАЗ.