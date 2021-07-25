Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
Как сообщают СМИ, Александр Курдюков находился на больничном.
© Фото: Правительство Амурской области
Умер министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.
«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в Правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано», - написал Орлов в Telegram.
Как отмечается, Курдюков находился на больничном. Обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из министерства.