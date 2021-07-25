В стране и мире Умер министр цифрового развития и связи Амурской области Алена Миронова Как сообщают СМИ, Александр Курдюков находился на больничном. © Фото: Правительство Амурской области Читайте нас на: Умер министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. «Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в Правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано», - написал Орлов в Telegram. Как отмечается, Курдюков находился на больничном. Обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из министерства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика