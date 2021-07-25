Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Забайкалье после разрушения железнодорожного моста из-за ливней впервые пустили составы с грузом

Кира Карон
14:12 25.07.2021
Мост в Забайкалье пересечен грузовым поездом впервые после его обрушения из-за сильных дождей.
В Забайкалье после разрушения железнодорожного моста из-за ливней впервые пустили составы с грузом
© Фото: Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва, РИА Новости
Читайте нас на:

В Забайкалье первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост.

«Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надежности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел, восстановленный после разрушения стихией, мост через реку Ареда в Забайкальском крае», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

После того, как компания проведет проверки, будет принято решение об открытии движения для пассажирских поездов.

Накануне сильные паводки в регионе размыли опоры железнодорожной переправы. Движение по участку закрыли. Владимир Путин поручил правительству взять под контроль восстановительные работы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:43 Армия
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе посвященный Чесменскому сражению барельеф
11:25 Армия
Видео
Путин заявил о способности ВМФ России обнаружить любого противника и нанести ему удар
12:10 Армия
Видео
В Санкт-Петербурге и Кронштадте состоялся Главный военно-морской парад
10:29 Армия
Видео
Обход Путиным, Шойгу и Главкомом ВМФ парадного строя кораблей в Кронштадте: кадры из катера
10:01 Армия
Видео
Путин поздравил моряков с Днем Военно-Морского Флота
Популярное
Видео
Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада
Видео
«Хочу написать Путину»: отец мальчика из Австрии рассказал об идее письма президенту
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.