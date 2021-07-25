В Забайкалье после разрушения железнодорожного моста из-за ливней впервые пустили составы с грузом

В Забайкалье первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост.

«Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надежности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел, восстановленный после разрушения стихией, мост через реку Ареда в Забайкальском крае», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

После того, как компания проведет проверки, будет принято решение об открытии движения для пассажирских поездов.

Накануне сильные паводки в регионе размыли опоры железнодорожной переправы. Движение по участку закрыли. Владимир Путин поручил правительству взять под контроль восстановительные работы.