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Путин попросил кабмин внимательно отнестись к ситуации на Дальнем Востоке, где пострадал участок Транссиба

Алена Миронова
14:23 23.07.2021
Президент России поручил правительству обеспечить жизнеобеспечение в регионах, где обрушился мост на Транссибирской магистрали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин поручил министрам уделить особое внимание ситуации с обрушением моста на Транссибирской магистрали на Дальнем Востоке. Об этом российский лидер заявил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

«Хочу попросить правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду и продовольственные группы товаров, и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», - сказал президент.

Обрушение произошло на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга - Укурей, неподалеку от села Нижняя Куэнга. Погибших и пострадавших в результате обрушения нет.

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