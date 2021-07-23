Путин попросил кабмин внимательно отнестись к ситуации на Дальнем Востоке, где пострадал участок Транссиба

Президент России Владимир Путин поручил министрам уделить особое внимание ситуации с обрушением моста на Транссибирской магистрали на Дальнем Востоке. Об этом российский лидер заявил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

«Хочу попросить правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду и продовольственные группы товаров, и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», - сказал президент.

Обрушение произошло на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга - Укурей, неподалеку от села Нижняя Куэнга. Погибших и пострадавших в результате обрушения нет.