В МИД РФ заявили, что обстановка в Черном море искусственно нагнетается внерегиональными игроками

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что обстановка в Черном море «искусственно нагнетается» внерегиональными игроками. Москва будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтре о проливах. Об этом сообщили в воскресенье в связи с годовщиной подписания Конвенции Монтре о режиме черноморских проливов.

«Особая роль в этом плане принадлежит Турции, которая наделена правами в отношении контроля над транзитом через проливы военных судов», - заявили в МИД РФ.

Ранее стало известно, что очередной этап диалога России и США по вопросам стратегической стабильности пройдет в Женеве 28 июля. В ходе этой встречи будут обсуждаться также перспективы контроля над вооружениями. Диалог пройдет в рамках развития договоренностей между президентами двух стран на саммите 16 июня.