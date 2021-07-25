В Петербурге прошли пешие парадные расчеты в честь Дня ВМФ

В Санкт-Петербурге прошли пешие парадные расчеты в честь Дня Военно-морского флота. Торжественное шествие войск ВМФ открыло подразделение роты Почетного караула с государственным флагом РФ и военно-морским флагом РФ.

Сегодня в России празднуется День ВМФ. По всей стране проводятся торжественные мероприятия и морские парады. В отличие от многих зарубежных военно-морских парадов, в России корабли не стоят на месте, выстроенные в линии, а проходят в парадном строю перед зрительскими трибунами.

В Главном параде в Северной столице задействованы 54 корабля, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих.