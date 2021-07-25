Путин заявил о способности ВМФ России обнаружить любого противника и нанести ему удар

У Военно-морского флота России есть все необходимое для защиты России, она способна найти любого противника и нанести ему военный удар при необходимости. Об этом сообщил президент Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ, открывая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

«Сегодня у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наши национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного надводного воздушного противника и нанести ему если потребуется неотвратимый удар», - сказал глава государства.

Он отметил, на сегодняшний день ВМФ России обеспечивает присутствие РФ во всех ключевых точках мира. Президент добавил, что гиперзвуковые системы Военно-морского флота не имеют аналогов в мире, а также постоянно совершенствуются.

Ранее Путин лично осмотрел корабли, которые участвуют в торжественном смотре. В Главном параде в честь 325-летия ВМФ, который проходит в Северной столице, задействованы 54 корабля, в числе которых три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих.