Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты ВМФ России не имеют аналогов в мире

Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые системы Военно-морского флота не имеют аналогов в мире, а также постоянно совершенствуются.

Президент сделал это на праздновании Дня Военно-морского флота, открывая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Также глава страны отметил, что на сегодняшний день ВМФ России обеспечивает присутствие РФ во всех ключевых точках мира.

Силы флота, по словам Путина, способны обнаружить любого подводного, надводного или летящего в воздухе противника, и нанести, если необходимо, неотвратимый удар.