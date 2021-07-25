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Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты ВМФ России не имеют аналогов в мире

Тимур Шерзад
11:21 25.07.2021
Также глава страны отметил, что на сегодняшний день ВМФ России обеспечивает присутствие РФ во всех ключевых точках мира. Силы флота, по словам Путина, способны обнаружить любого подводного, надводного или летящего в воздухе противника, и нанести, если необходимо, неотвратимый удар. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые системы Военно-морского флота не имеют аналогов в мире, а также постоянно совершенствуются.

Президент сделал это на праздновании Дня Военно-морского флота, открывая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. 

Также глава страны отметил, что на сегодняшний день ВМФ России обеспечивает присутствие РФ во всех ключевых точках мира.

Силы флота, по словам Путина, способны обнаружить любого подводного, надводного или летящего в воздухе противника, и нанести, если необходимо, неотвратимый удар. 

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