Глава ОКР сообщил, что в сборной России на ОИ в Токио заражений COVID-19 нет

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что все спортсмены сборной России, прибывшие в Токио на Олимпиаду, здоровы. Об этом он сообщил журналистам.

«В команде все здоровы. Медицинский центр в настоящий момент работает лишь над восстановительными процедурами. Случаев с COVID, никаких инцидентов в нашей команде нет», - рассказал он.

Ранее стало известно, что минимум 12 человек за последние сутки оказались заражены коронавирусной инфекцией среди лиц, участвующих в проведении Олимпийских игр в Токио. Соответствующую информацию сообщил оргкомитет спортивного мероприятия.