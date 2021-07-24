В геноме COVID-19 найдена уязвимость

Группа ученых из Франкфуртского университета после анализа генома коронавируса выяснила, что в геноме вируса существуют участки, которые почти не подвергаются мутациям и могут быть мишенями для противовирусных препаратов. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie.

С помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса исследователи проанализировали геном. Было обнаружено 15 коротких сегментов генома SARS-CoV-2, которые очень похожи в различных коронавирусах и выполняют важные регуляторные функции.

Выяснилось, что эти фрагменты очень редко подвергаются мутациям. В течение 2020 года они почти не изменялись.

Ранее европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) совместно с ВОЗ выпустил заявление, в котором предупреждается, что пандемия COVID-19 еще далека от окончания. Это видно по тому, что во многих странах Европы наблюдается значительный рост числа инфицированных.