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ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения

Валентина Пескова
18:58 23.07.2021
Во Всемирной организации здравоохранения настоятельно подчеркнули, что быстрое развертывание вакцинации по-прежнему необходимо.
ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения
© Фото: Yassinei Mahjoub, imago, Globallookpress
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Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) совместно с ВОЗ выпустил заявление, в котором предупреждается, что пандемия COVID-19 еще далека от окончания. Это видно по тому, что во многих странах Европы наблюдается значительный рост числа инфицированных.

«Во многих странах нашего региона мы наблюдаем значительный рост числа случаев, связанных с распространением в высокой степени передаваемого варианта "дельта"», - заявляет в документе региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Как с сожалением отметили в обеих организациях, граждане Европы «далеки от того, чтобы выйти из леса с точки зрения завершения пандемии», в связи с чем в ECDC и ВОЗ настоятельно вновь рекомендуют быстрое разворачивание новых пунктов вакцинации.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предостерег, что может появиться более опасный штамм коронавируса, против которого уже существующие вакцины могут стать неэффективными.

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