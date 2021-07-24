МВД РФ определит места установки камер фиксации использования телефонов за рулем

МВД России распространит практику видеофиксации использования водителями телефонов за рулем, которая применяется только в Москве, на другие регионы России.

«Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения, определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений», - сказал собеседник агентства ТАСС.

Ранее стало известно, что МВД РФ прорабатывает вопрос о начале использования экспресс-тестов, с помощью которых можно оперативно выявлять пьяных водителей. Предполагается, что применение таких тестов позволит предотвратить риск возникновения конфликтных ситуаций и исключить субъективизм.