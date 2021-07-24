«Это будет уроком»: Галашина о втором месте на Олимпийских играх в Токио

Российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала первую медаль для сборной РФ на Олимпийских играх в Токио. Награду она получила в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Галашина рассказала «Звезде» о том, какие ощущения она испытала в финале и за что испытывает огорчения.

«Ощущения у меня...когда сделала последний выстрел и поняла, что вторая, то ощущения были смешанные и радость за медаль, так как это мои первые Олимпийские игры и я завоевала медаль сразу. Но есть и огорчения за мой последний выстрел, но ничего страшного. На ошибках учатся, все впереди. Это будет уроком мне определено. Будет над чем работать», - рассказала Галашина.

Она добавила, что после соревнований ей необходимо восстановиться.

«Сейчас мне хочется отдохнуть, восстановиться, потому что очень устала. Больше эмоционально, чем физически», - сказала спортсменка.

Анастасия Галашина также рассказала о том, какие правила они соблюдают всей командой на Олимпийских играх.

«Тут очень высокая температура и не комфортно ходить в маске. Но это правило, которое нужно соблюдать в период пандемии. И мы следуем всей командой. Ощущение праздника никуда не делось и для меня это все в новинку. Все очень здорово, мне все нравится», - заключила Галашина.

Ранее Анастасия Галашина завоевала первую медаль для сборной РФ на Олимпийских играх в Токио. Награда была получена в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Галашина стала серебряной призеркой Олимпиады. В квалификационной части соревнований россиянка оказалась на восьмой позиции и обеспечила себе место в финале.