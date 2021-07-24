Анастасия Галашина завоевала первую медаль для сборной РФ на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала первую медаль для сборной РФ на Олимпийских играх в Токио. Награда была получена в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Галашина стала серебряной призеркой Олимпиады. В квалификационной части соревнований россиянка оказалась на восьмой позиции и обеспечила себе место в финале.

Золотую медаль выиграла китаянка Ян Цянь. Обладательницей бронзовой награды стала швейцарка Нина Кристен.