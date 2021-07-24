СМИ: под Хабаровском упал легкомоторный самолет

По информации СМИ, в Хабаровском крае произошло крушение легкомоторного самолета. Воздушное судно рухнуло в районе села Калинка недалеко от столицы региона.

О падении машины сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на свидетельства очевидцев события. По имеющейся информации, на борту самолета находились двое - мужчина и женщина.

Как сообщает пресса, в результате падения мужчина скончался, а женщина осталась жива. В настоящее время на место выехали сотрудники МЧС.