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Террористы совершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации за сутки

Анна Берестовая
23:33 24.07.2021
В идлибской зоне деэскалации за сутки зарегистрировано 32 обстрела с позиции боевиков.
Террористы совершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации за сутки
© Фото: Mahamad Kazmooz Keystone Press Agency Globallookpress
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В идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки было зафиксировано 32 обстрела с позиции террористических группировок. Уточняется, что атака была осуществлена членами незаконного формирования «Джебхат ан-Нусра»*.

Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, 19 обстрелов зарегистрировано в провинции Идлиб, восемь - в провинции Латакия, четыре обстрела - в Хаме и один обстрел в Алеппо.

Днем ранее на данной территории было произведено 29 обстрелов со стороны боевиков. Более всего пострадала в ходе атаки провинция Латакия.


«Джабхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.

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