Террористы совершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации за сутки

В идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки было зафиксировано 32 обстрела с позиции террористических группировок. Уточняется, что атака была осуществлена членами незаконного формирования «Джебхат ан-Нусра»*.

Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, 19 обстрелов зарегистрировано в провинции Идлиб, восемь - в провинции Латакия, четыре обстрела - в Хаме и один обстрел в Алеппо.

Днем ранее на данной территории было произведено 29 обстрелов со стороны боевиков. Более всего пострадала в ходе атаки провинция Латакия.



«Джабхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.