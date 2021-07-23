В стране и мире Боевики произвели 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации за сутки Анна Берестовая В идлибской зоне деэскалации зарегистрировано 29 обстрелов со стороны террористов за сутки. © Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress Читайте нас на: За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зарегистрировано 29 обстрелов со стороны боевиков. Согласно имеющейся информации, атаки осуществлялись членами террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Об этом сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Кулить Вадим Францевич. «В провинции Идлиб зарегистрировано 13 обстрелов, в провинции Латакия – 10 обстрелов, в провинции Алеппо – 1 обстрел, в провинции Хама – 5 обстрелов», - указывается в сообщении. Российский Центр по примирению враждующих сторон призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«Джабхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика