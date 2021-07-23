Боевики произвели 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации за сутки
За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зарегистрировано 29 обстрелов со стороны боевиков. Согласно имеющейся информации, атаки осуществлялись членами террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
Об этом сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Кулить Вадим Францевич.
«В провинции Идлиб зарегистрировано 13 обстрелов, в провинции Латакия – 10 обстрелов, в провинции Алеппо – 1 обстрел, в провинции Хама – 5 обстрелов», - указывается в сообщении.
Российский Центр по примирению враждующих сторон призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
«Джабхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.