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«Стучусь в окно и вижу мальчонку»: молодые люди спасли семью из горящего дома под Челябинском

Алексей Курильченко
22:45 24.07.2021
Юноша рассказал, как он с двумя девушками спас мать с двумя детьми из горящего дома.
«Стучусь в окно и вижу мальчонку»: молодые люди спасли семью из горящего дома под Челябинском
© Фото: mchs.gov.ru
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В городе Пласт Челябинской области ночью произошел пожар в жилом доме - внутри находилась женщина с двумя детьми. Рядом находился юноша - он спас из полыхающего здания одного ребенка. Затем ему на помощь пришли две девушки, проезжавшие мимо на машине.

«Я ехал мимо и увидел огонь, поглотивший дом почти целиком. Я сразу позвонил в 112. Затем я ринулся к этому дому и вдруг услышал, как кричит маленький ребеночек. Я стучусь в окно и вижу мальчонку. Конечно, я сразу вывел его», - рассказал «Комсомольской правде» юноша.

По его словам, одна из девушек вытащила из дома второго ребенка и помогла выйти матери. Затем пострадавших отвезли в больницу, а юноша остался дожидаться пожарных. По данным издания, мать получила ожоги, дети не пострадали.

Ранее подростки спасли ребенка из пожара в Красноярском крае в селе Верхнепашино Енисейского района. Ребята растянули одеяло и сказали мальчику прыгать.

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