В Красноярском крае подростки поймали на одеяло шестилетнего ребенка из окна горящего дома
Из-за электроприборов возгорание началось в двухэтажном доме из бруса.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Подростки спасли ребенка из пожара в Красноярском крае в селе Верхнепашино Енисейского района.
Пожар произошел в понедельник, 19 июля поздно вечером. Из-за электроприборов возгорание началось в двухэтажном доме из бруса.
Как отмечается, из горящего дома вынесли двоих взрослых - они отравились угарным газом и получили ожоги, но выжили.
Местные жители рассказали, что в квартире должен быть еще шестилетний ребенок, но сотрудники пожарной службы выяснили, что малыша спасли подростки. Ребята растянули одеяло и сказали мальчику прыгать. В МЧС заметили, что подростки активно помогали тушить пожар.