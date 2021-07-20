В стране и мире В Красноярском крае подростки поймали на одеяло шестилетнего ребенка из окна горящего дома Алена Миронова Из-за электроприборов возгорание началось в двухэтажном доме из бруса. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Подростки спасли ребенка из пожара в Красноярском крае в селе Верхнепашино Енисейского района. Пожар произошел в понедельник, 19 июля поздно вечером. Из-за электроприборов возгорание началось в двухэтажном доме из бруса. Как отмечается, из горящего дома вынесли двоих взрослых - они отравились угарным газом и получили ожоги, но выжили. Местные жители рассказали, что в квартире должен быть еще шестилетний ребенок, но сотрудники пожарной службы выяснили, что малыша спасли подростки. Ребята растянули одеяло и сказали мальчику прыгать. В МЧС заметили, что подростки активно помогали тушить пожар. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика