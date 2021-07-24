«Ровный месяц»: москвичам рассказали о погоде в августе

В августе на территории Москвы ожидается стабильная погода с средним температурным фоном, на полградуса - максимум градус превышающим нормальные значения. Такой прогноз озвучил в интервью «Звезде» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Достаточно хороший ровный месяц по среднемесячной температуре», - указал он.

Как сообщил специалист, многолетняя норма для августа в Москве составляет +21,5 днем и +12 градусов ночью. Он добавил, что ожидающееся количество осадков также будет очень близким к норме.

«Норма для августа для Москвы, например, это 77 миллиметров», - обозначил Тишковец.

Какие-то незначительные изменения по указанным основным параметрам в следующем месяце укладываются в рамки статистической погрешности. Возможности экстремального развития погодных условий, по словам специалиста, в августе наблюдаться не будет.

«Понятное дело, что внутри этого долгосрочного прогноза будут какие-то небольшие волны потепления и похолодания. Тем не менее, это все равно не будет напоминать экстремальный сценарий конца июня - начала июля-месяца», - объяснил эксперт.

Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей столицы, что относительно жаркая погода может вернуться в Москву в начале следующей недели. Температура воздуха, как предсказывают метеорологи, может превысить +25 градусов. Аномальной жары, достигающей отметки +30 и выше, однако, опасаться не следует.