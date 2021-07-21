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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара

Анна Берестовая
06:11 21.07.2021
Метеорологи предупредили о риске возвращения жары в столицу.
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Температура воздуха выше 25 градусов может вновь прийти в московский регион в начале следующей недели. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

Метеоролог объяснил, что после похолодания, ожидающегося на выходных, велика вероятность повторного прихода тепла. Специалист уточнил, что аномальной жары, достигающей 30 градусов и выше, опасаться не стоит. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на территории Европейской России в ближайшее время произойдет похолодание. Температуры опустятся на 1-2 градуса ниже нормы. 

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