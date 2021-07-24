Девять человек задержаны на акциях против санпропусков в Париже

В Париже прошли акции протеста против санитарных пропусков. По официальным данным, на улицы столицы Франции вышло около 11 тысяч человек. По данным телеканала BFMTV, не обошлось и без стычек с полицией, в результате которых задержаны девять протестующих.

«Спасибо сотрудникам полиции, которые вышли сегодня противостоять манифестациям. Я решительно осуждаю агрессивное поведение, направленное против полицейских, жандармов и журналистов», - прокомментировал протесты министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.

Во всей стране на акции, организованные «желтыми жилетами», вышло более 160 тысяч человек. Сообщается также о беспорядках в Лионе.

Ранее президента Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для посещения парков аттракционов, фестивалей и театральных представлений во Франции необходимо будет предъявить санитарный пропуск, подтверждающий вакцинацию либо отрицательный результат теста на COVID-19.