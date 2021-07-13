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В Кремле допустили ужесточение мер против COVID-19 по примеру Франции

Анна Касаткина
15:36 13.07.2021
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие решения могут стать безальтернативными.
В Кремле допустили ужесточение мер против COVID-19 по примеру Франции
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ужесточение мер по коронавирусу по примеру Франции может стать безальтернативным вариантом, в пользу этих решений говорит вся логика развития пандемии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник, 12 июля, французский лидер Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации для медиков и всех сотрудников больниц. Кроме того, с 21 июля для посещения парков аттракционов, фестивалей и театральных представлений во Франции необходимо будет предъявить санитарный пропуск, подтверждающий вакцинацию либо отрицательный результат теста на COVID-19. С начала августа такой пропуск также понадобится в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования.

По словам Пескова, в пользу таких мер говорит вся логика развития пандемии в разных странах мира.

«Такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки», - сказал он в ответ на вопрос, могут ли подобные меры быть введены в России.

В России каких-либо решений на этот счет пока не принималось, но отдельные их элементы уже вводятся на уровне регионов, отметил представитель Кремля. Песков уточнил, что это остаются на усмотрение руководителей субъектов на основе их особых полномочий, предоставленных федеральным центром.

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