Писарев вошел в тренерский состав сборной РФ по футболу
Бывший главный тренер молодежной сборной России по футболу Николай Писарев вошел в тренерский состав основной сборной. Как сообщил сам Писарев, вступить ему предложил назначенный главным тренером сборной Валерий Карпин.
«Разговор был с Валерием Георгиевичем, он позвонил, предложил... Это интересно и очень ответственно, нет времени на раскачку, я согласился. Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это не случайно», - сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Также Писарев сообщил, что вместе с ним в состав тренеров вступил Виктор Онопко - бывший тренер ЦСКА.
Ранее стали известно, что Российский футбольный союз принял решение назначить на должность главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина - тренера клуба «Ростов». Как говорится на сайте РФС, контракт со специалистом рассчитан до конца 2021 года.