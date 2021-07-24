Спорт Писарев вошел в тренерский состав сборной РФ по футболу Алексей Курильченко В состав тренеров сборной России по футболу вошел Николай Писарев. © Фото: Илья Питалев РИА Новости Читайте нас на: Бывший главный тренер молодежной сборной России по футболу Николай Писарев вошел в тренерский состав основной сборной. Как сообщил сам Писарев, вступить ему предложил назначенный главным тренером сборной Валерий Карпин. «Разговор был с Валерием Георгиевичем, он позвонил, предложил... Это интересно и очень ответственно, нет времени на раскачку, я согласился. Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это не случайно», - сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ». Также Писарев сообщил, что вместе с ним в состав тренеров вступил Виктор Онопко - бывший тренер ЦСКА. Ранее стали известно, что Российский футбольный союз принял решение назначить на должность главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина - тренера клуба «Ростов». Как говорится на сайте РФС, контракт со специалистом рассчитан до конца 2021 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика