«Газпром» опроверг заявления «Нафтогаза», что предлагал Украине покупать газ в России

В «Газпроме» не предлагали Украине покупать российский газ. Как поясняется в комментарии газового гиганта, заявление председателя правления Алексея Миллера об объемах транзита через Украину после 2024 года, касались закупок газа со стороны стран ЕС.

С противоречивым заявлением, в котором искажен смысл слов главы «Газпрома», выступил председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Ознакомились с заявлением председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ», - цитирует ТАСС сообщение управления информации «Газпрома».

Как поясняется в дальнейшем тексте, комментарий Алексея Миллера был адресован в первую очередь немецким партнерам российской госкорпорации, которым будет предложено покупать газ по новым контрактам после 2024 года.