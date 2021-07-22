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Глава «Нафтогаза» рассказал, когда ждет прекращения транзита российского газа

Анна Берестовая
04:13 22.07.2021
Глава «Нафтогаза» выразил опасения по поводу прекращения транзита российского газа.
Глава «Нафтогаза» рассказал, когда ждет прекращения транзита российского газа
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко указал, что ожидает прекращения транзита российского газа через Украину после 2024 года. Он предположил, что поставки ресурса через территорию Украины продержатся лишь до истечения действующих договоренностей. 

Витренко также выразил мнение, что РФ будто бы использует энергетическую сферу как геополитическое оружие. В интервью Reuters глава «Нафтогаза» назвал вступление в НАТО для Украины необходимым для решения вопросов безопасности страны. 

Ранее стало известно, что ФРГ внесет 175 миллионов долларов в целях поддержки энергетической сферы Украины. Согласно имеющейся информации, Германия поспособствует деятельности Киева по созданию сектора «зеленой энергетики». 

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