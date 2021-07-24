В Сочи нашли тела трех погибших при сносе машины в реку

Спасатели нашли тела трех человек, которые находились в машине, снесенной течением реки Мацесты в Сочи. На данный момент ведутся поиски четвертого пассажира - предполагается, что это ребенок. О ходе поисков сообщили в МКУ «Служба спасения города Сочи».

«В ходе поисковых работ были обнаружены тела трех погибших. Поиски четвертого пассажира, предположительно, ребенка, продолжаются», - цитирует ТАСС сообщение службы.

Ранее сообщалось, что автомобиль с семьей полицейского в Сочи унесло в открытое море, когда водитель и пассажиры пересекали мост через реку Мацеста. По данным местных пабликов, искореженную машину позже удалось выловить в 1,5-2 километрах от места трагедии.