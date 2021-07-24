В Сочи погибла семья полицейского при переезде через реку на автомобиле

Автомобиль с семьей полицейского в Сочи унесло в открытое море, когда водитель и пассажиры пересекали мост через реку Мацеста. В машине в этот момент находились четыре человека - 42-летний сотрудник дежурной части, его жена, их маленькая дочь и знакомая семьи.

Как сообщает СК по Краснодарскому краю, водитель автомобиля Toyota допустил съезд с моста в реку, в результате чего транспортное средство оказалось в воде.

«В ходе поисковых мероприятий тело водителя 1979 года рождения обнаружено, поиск остальных граждан продолжается», - отмечается на сайте ведомства.

По данным местных пабликов, искореженную машину позже удалось выловить в 1,5-2 километрахот места трагедии.