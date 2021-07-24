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В отношении отстреливавшегося от полицейских в Ленобласти мужчины возбуждено уголовное дело

Валентина Пескова
18:52 24.07.2021
Сотрудники правоохранительных органов при обыске в частном доме в Волховском районе обнаружили нарколабораторию в сарае на садовом участке.
© Видео: СК РФ по Ленинградской области © Фото: СК РФ по Ленинградской области
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СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего в сотрудников правоохранительных органов при обыске в Волховском районе, где была обнаружена нарколаборатория.

«В отношении мужчины 1976 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 УК РФ и 222 УК РФ», - отмечается в сообщении ведомства.

Данные статьи подразумевают преступления «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

При обыске в частном доме в деревне Баландино сотрудники изъяли более 5 кг предположительно запрещенных веществ. При этом владелец дома открыл по бойцам ОСН «Гром» огонь из огнестрельного автоматического оружия.

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