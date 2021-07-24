В отношении отстреливавшегося от полицейских в Ленобласти мужчины возбуждено уголовное дело

СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего в сотрудников правоохранительных органов при обыске в Волховском районе, где была обнаружена нарколаборатория.

«В отношении мужчины 1976 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 УК РФ и 222 УК РФ», - отмечается в сообщении ведомства.

Данные статьи подразумевают преступления «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

При обыске в частном доме в деревне Баландино сотрудники изъяли более 5 кг предположительно запрещенных веществ. При этом владелец дома открыл по бойцам ОСН «Гром» огонь из огнестрельного автоматического оружия.