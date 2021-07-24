СК: задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе

Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю сообщило о задержании подозреваемого в убийстве сотрудника полиции в Ставрополе. Подозреваемого нашли в Андроповском районе региона. В ближайшее время его доставят к следователю.

«В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю», - сообщает пресс-служба управления.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственного управление ведомства по Ставрополью доложить о ходе расследование убийства полицейского в городе Ставрополь и поставил дело на контроль.