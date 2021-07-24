Председатель СК Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственного управление ведомства по Ставрополью доложить о ходе расследование убийства полицейского в городе Ставрополь и поставил дело на контроль. Об этом сообщается на сайте центрального аппарата ведомства.

«По данным следствия, ночью 23 июля 2021 года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвел выстрелы. Потерпевший получил огнестрельные ранения бедра и туловища, был доставлен в больницу, где скончался в реанимационном отделении. Злоумышленники с места происшествия скрылись», - говорится в сообщении.

По факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России было возбуждено уголовное дело. Оперативные работники, прибыв на место преступления, которое произошло у одного из многоэтажных домов в Ставрополе, собрали вещественные доказательства. Среди них - гильзы от пуль, которые злоумышленники выпустили в сотрудника полиции.