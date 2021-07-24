В Котельниках произошел пожар на автовокзале

В подмосковных Котельниках произошло возгорание на автовокзале. По данным МЧС, огонь возник в павильонах. На место происшествия прибыли пожарные.

До прибытия сотрудников пожарной службы тушить пожар начали работники местных заведений. Они использовали огнетушители и пожарные шланги. Информации о пострадавших и площади возгорания не поступало.

Ранее на складе в Ольховатском районе Воронежской области произошел крупный пожар, который тушили больше 70 человек. Пожар был ликвидирован. По оперативной информации пострадавших нет.