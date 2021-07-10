В Ольховатском районе на складе произошел крупный пожар лакокрасочных материалов

В районе 10 утра на складе в Ольховатском районе Воронежской области произошел крупный пожар, который тушили больше 70 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 09.59 ПСЧ-46 наблюдалось открытое горение склада с лакокрасочной продукцией на площади 600 квадратных метров. Существует угроза соседним строениям», - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован в 14:50. По оперативной информации пострадавших нет.