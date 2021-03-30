Под Рязанью в подпольной лаборатории изъяли наркотики на 560 миллионов рублей

В Рязанской области сотрудники ГУ МВД по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативниками УМВД России, коллегами из регионального УФСБ России, при силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» пресекли деятельность лаборатории по производству наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Нарколаборатория располагалась в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области, откуда злоумышленники поставляли наркотики в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. По информации ведомств, в этих регионах было обнаружено и изъято более 10 кг запрещенных веществ. Следствие полагает, что наркотики распространялись через интернет-магазин.

В ходе обследования дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Было изъято свыше 21 кг наркотических средств и более 250 кг наркосодержащей жидкости.

«Это количество эквивалентно 280 тысячам разовых доз. Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 миллионов рублей», - уточнила Волк.

На данный момент сотрудниками полиции установлен один из предполагаемых наркодилеров - 21-летний уроженец Тульской области. Его задержали на пути в Павелково. При досмотре у молодого человека обнаружили несколько контейнеров с производным метилэфедрона веществом массой 210 г.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 УК РФ. В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу на один год.