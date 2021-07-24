СК РФ опубликовал видео с места убийства замначальника угрозыска в Ставрополе

В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России. В опубликованных СК РФ видеокадрах показана работа следователей на месте преступления.

Оперативные работники, прибыв на место преступления, которое произошло у одного из многоэтажных домов в Ставрополе, собрали вещественные доказательства. Среди них - гильзы от пуль, которые злоумышленники выпустили в сотрудника полиции. Также на кадрах видно, что несколько выстрелов были произведены по легковому автомобилю, у которого в результате разбиты стекла.

Как сообщили в СК РФ по Ставропольскому краю, неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции 23 июля. Один из нападавших начал стрелять. В результате полицейский получил огнестрельные ранения бедра и туловища. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Позднее раненый сотрудник скончался в реанимационном отделении городской больницы.