Тхэквондист Артамонов завоевал первую «бронзу» России на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Михаил Артамонов занял третье место на соревновании Олимпиады. Таким образом он завоевал первую бронзовую медаль России и второю награду в общем зачете.

В поединке за награду он выступил против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана. В первом раунде россиянин уступил сопернику со счетом 0:3, однако во втором ему удалось набрать 8 очков. В третьем раунде счет составил 15:10.

Перед вылетом на Олимпиаду в Токио заслуженный мастер спорта по тхэквондо Владислав Ларин рассказал, что самым трудным соперником может стать команда из Южной Кореи. Однако Олимпийские игры непредсказуемы и нет возможности предугадать, кто именно продвинется в турнирной таблице.