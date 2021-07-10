«У нас в команде чемпионы»: российский тхэквондист оценил шансы команды на победу на Олимпиаде в Токио

Российский спортсмен, заслуженный мастер спорта по тхэквондо Владислав Ларин перед вылетом в Токио рассказал «Звезде» о своих ожиданиях от Олимпиады. По его словам, у российской команды есть все возможности завоевать «золото» в данной дисциплине.

«Шансы довольно высокие. У нас два первых места мирового рейтинга, два действующих чемпиона Европы в команде. Поэтому у нас есть все шансы, чтобы завоевать долгожданную золотую медаль. Мы будем прилагать для этого все возможные усилия. Соперники будут непростые, но мы со всеми из них уже сталкивались и у каждого выигрывали», - рассказал Ларин.

Спортсмен также отметил, что в его весовой категории самым трудным соперником может стать команда из Южной Кореи. Однако Олимпийские игры непредсказуемы и нет возможности предугадать, кто именно продвинется в турнирной таблице, добавил Ларин.