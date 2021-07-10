Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«У нас в команде чемпионы»: российский тхэквондист оценил шансы команды на победу на Олимпиаде в Токио

Алексей Курильченко
22:27 10.07.2021
Спортсмен Владислав Ларин поделился ожиданиями от выступления сборной РФ по тхэквондо на Олимпиаде в Токио.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российский спортсмен, заслуженный мастер спорта по тхэквондо Владислав Ларин перед вылетом в Токио рассказал «Звезде» о своих ожиданиях от Олимпиады. По его словам, у российской команды есть все возможности завоевать «золото» в данной дисциплине.

«Шансы довольно высокие. У нас два первых места мирового рейтинга, два действующих чемпиона Европы в команде. Поэтому у нас есть все шансы, чтобы завоевать долгожданную золотую медаль. Мы будем прилагать для этого все возможные усилия. Соперники будут непростые, но мы со всеми из них уже сталкивались и у каждого выигрывали», - рассказал Ларин.

Спортсмен также отметил, что в его весовой категории самым трудным соперником может стать команда из Южной Кореи. Однако Олимпийские игры непредсказуемы и нет возможности предугадать, кто именно продвинется в турнирной таблице, добавил Ларин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:48 В стране и мире
Мужчина с ножом напал на полицейских в Грозном
19:59 В стране и мире
Видео
Россия передала Германии подозреваемого в подрыве гранаты у развлекательного заведения
19:19 В стране и мире
В центре Парижа пострадал человек в результате нападения с ножом
17:28 В стране и мире
Видео
На Дмитровском шоссе в Москве взорвался автомобиль: видео
17:43 Армия
Видео
Разработки операторов научной роты Военной академии ВС РФ впервые покажут на форуме «АРМИЯ-2021»
Популярное
Эпидемиолог назвал неожиданный симптом индийского штамма
Видео
Крымский Шерлок: как криминалист смог найти «неуловимого» насильника в Севастополе
Мясников удивился рекомендации избегать секса после вакцинации
Видео
Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе грозит штраф до 1 миллиона рублей
«Меня не увольняли»: Черчесов рассказал о расторжении контракта с РФС
В Москве 8-летняя школьница сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.