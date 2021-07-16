Самолеты военно-транспортной авиации доставят в Сирию гуманитарные тульские пряники

В Сирию отправили гуманитарную помощь из Тульской области. Соответствующее распоряжение дал губернатор Алексей Дюмин.

В посылках - знаменитые тульские сладости - мед, пряники и пастила, а также продукты первой необходимости. Всего сирийцам передадут почти 15 тонн продовольственных товаров и средства гигиены.

На автомобилях гуманитарный груз доставят сначала в Москву, затем экипажи самолетов военно-транспортной авиации транспортируют его в Сирию.