Сборная США впервые с 1972 года осталась без медалей в первый день летней Олимпиады

В первый день летних Олимпийских игр в Токио американские спортсмены не смогли завоевать ни одной награды. Это произошло впервые с Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

В Токио в первый день Олимпийских игр в разыграли 11 комплектов медалей в семи видах спорта. Сборная США, которая была представлена в пяти видах спорта, осталась без медалей, сообщает USA Today.

Ранее российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала первую медаль для сборной РФ на Олимпийских играх в Токио. Награда была получена в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.