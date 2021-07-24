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Сборная США впервые с 1972 года осталась без медалей в первый день летней Олимпиады

Кира Карон
14:19 24.07.2021
Впервые с 1972 года американцы остались без медалей в первый день летней Олимпиады.
Сборная США впервые с 1972 года осталась без медалей в первый день летней Олимпиады
© Фото: Jon Olav Nesvold, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В первый день летних Олимпийских игр в Токио американские спортсмены не смогли завоевать ни одной награды. Это произошло впервые с Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

В Токио в первый день Олимпийских игр в разыграли 11 комплектов медалей в семи видах спорта. Сборная США, которая была представлена в пяти видах спорта, осталась без медалей, сообщает USA Today.

Ранее российская спортсменка  Анастасия Галашина завоевала первую медаль для сборной РФ на Олимпийских играх в Токио. Награда была получена в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

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