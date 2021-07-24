Пассажиров поездов, задержанных из-за аварии на Транссибе, доставляют в пункты назначения чартерными самолетами

Пассажиров поездов, задержанных из-за аварии на Транссибирской магистрали в Забайкалье, начали доставлять в пункты назначения чартерными самолетами.

Как отметили в РЖД, сегодня, 24 июля, сто человек были отправлены рейсом из Благовещенска в Читу.

Бригады в районе ЧП трудятся круглосуточно - на месте сейчас монтируют новые конструкции. Завершить ремонт обеих веток планируется к середине следующей недели.

Накануне сильные паводки в регионе размыли опоры железнодорожной переправы. Движение по участку закрыли. Владимир Путин поручил правительству взять под контроль восстановительные работы.