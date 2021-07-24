Пассажиров поездов, задержанных из-за аварии на Транссибе, доставляют в пункты назначения чартерными самолетами
Сегодня, 24 июля, сто человек отправили рейсом из Благовещенска в Читу.
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Пассажиров поездов, задержанных из-за аварии на Транссибирской магистрали в Забайкалье, начали доставлять в пункты назначения чартерными самолетами.
Как отметили в РЖД, сегодня, 24 июля, сто человек были отправлены рейсом из Благовещенска в Читу.
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