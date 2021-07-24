Россия увеличит число рейсов в Египет и Сирию с 9 августа

Число рейсов из РФ в Египет и Сирию вырастет начиная с 9 августа. О соответствующих изменениях сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией после прошедшего накануне заседания.

Вместо единоразовых регулярных полетов в неделю будет осуществляться три взаимных рейса по маршрутам Москва - Дамаск .Также число рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду вырастет до пяти в неделю по каждому направлению.

Помимо этого, как указывает РИА Новости, в ближайшее время будет рассматриваться возможность последующего увеличения частоты рейсов по данным маршрутам по итогам визита делегации из России в Египет для изучения эпидемиологической ситуации. В настоящее время гражданам РФ посоветовали пройти вакцинацию против COVID-19 перед посещением зарубежных стран.