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Россия увеличит число рейсов в Египет и Сирию с 9 августа

Анна Берестовая
00:09 24.07.2021
С 9 августа вырастет число рейсов из РФ в Сирию и Египет.
Россия увеличит число рейсов в Египет и Сирию с 9 августа
© Фото: Paul Mayall imageBROKER.com Globallookpress
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Число рейсов из РФ в Египет и Сирию вырастет начиная с 9 августа. О соответствующих изменениях сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией после прошедшего накануне заседания.

Вместо единоразовых регулярных полетов в неделю будет осуществляться три взаимных рейса по маршрутам Москва - Дамаск .Также число рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду вырастет до пяти в неделю по каждому направлению.

Помимо этого, как указывает РИА Новости, в ближайшее время будет рассматриваться возможность последующего увеличения частоты рейсов по данным маршрутам по итогам визита делегации из России в Египет для изучения эпидемиологической ситуации. В настоящее время гражданам РФ посоветовали пройти вакцинацию против COVID-19 перед посещением зарубежных стран.

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