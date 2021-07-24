Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до двух человек. Всего в транспортном средстве на момент аварии находились 22 пассажира.

По предварительной информации, он съехал с дороги в кювет из-за отказа тормозов в повороте. Данные об этом «Звезде» подтвердили в отдельном взводе ДПС Апшеронского района.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку, устанавливаются детали случившегося.