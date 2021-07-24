На Кубани съехал с дороги туристический автобус с 22 пассажирами.

Туристический автобус с 22 пассажирами на Кубани съехал с дороги в кювет. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

По предварительной информации, причиной ДТП с автобусом мог стать отказ тормозной системы при прохождении поворота.

На данный момент, как сообщили в прокуратуре, установлено, что один человек погиб, 19 пострадали.

Проводится проверка. Дальнейшая информация уточняется.