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«Спутник V» рекомендован без дополнительных ограничений для всех онкопациентов

Кира Карон
10:54 24.07.2021
«Спутник V» рекомендован без дополнительных ограничений для всех онкопациентов.
«Спутник V» рекомендован без дополнительных ограничений для всех онкопациентов
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Вакцинация от COVID-19 «Спутником V» рекомендована всем пациентам с онкологическими заболеваниями без ограничений, вне зависимости от стадии заболевания. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Минздрава РФ.

«Вакцина Гам-КОВИД-Вак для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания», - говорится в документе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 1 ноября необходимо достигнуть показателя в 80% иммунитета хотя бы по первой прививке от коронавируса.

Как заявила чиновница в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, на данный момент привиты двумя компонентами вакцины 22,6 миллиона жителей страны, одним компонентом - 33,6 миллиона.

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